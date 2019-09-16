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Польша ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A, заявил обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин.

По его мнению, Варшава имеет планы по подготовке к войне с Россией, по этой причине страна не собирается ограничиваться только закупкой истребителей.

Роблин также считает, что Польша по-прежнему видит серьёзную угрозу в России.

Как ранее писал News.ru, Советский Союз рассматривал Польшу в качестве основной угрозы перед началом Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют уникальные рассекреченные архивные материалы, обнародованные Минобороны РФ.