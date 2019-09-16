Польша ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A, заявил обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин.
По его мнению, Варшава имеет планы по подготовке к войне с Россией, по этой причине страна не собирается ограничиваться только закупкой истребителей.
Роблин также считает, что Польша по-прежнему видит серьёзную угрозу в России.
Как ранее писал News.ru, Советский Союз рассматривал Польшу в качестве основной угрозы перед началом Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют уникальные рассекреченные архивные материалы, обнародованные Минобороны РФ.