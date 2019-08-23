https://static.news.ru/photo/023485c4-c588-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Независимый техэксперт Юрий Антипов считает, что между крушением Boeing рейса МН 17 в Донбассе и исчезновением малайзийского Boieng 777 рейса MH370 есть взаимосвязь.

Технический специалист настаивает на этом и утверждает, что провёл длительное расследование двух авиакатастроф.

Но эта связь не прямая... И далеко не каждому это понятно. Хотя эту взаимосвязь я могу доказать фактами, ещё не обнародованными, — заявил Антипов « Царьград ТВ ».

Он подчёркивает, что никогда не говорил однозначно, что рейс МН17 был «набит трупами» с МН370. Также Антипов опровергает слова другого эксперта о передаче ему неких вещдоков по МН17.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. При этом ряд зарубежных экспертов обвинили СБУ в редактировании записей переговоров по делу MH17.

Boeing рейса МН370 той же авиакомпании бесследно исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Борт летел из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами на борту. Останки самолёта до сих пор не найдены. Сейчас история обрастает новыми подробностями. Теперь эксперты предполагают, что на борту был угонщик, ранее писал News.ru.