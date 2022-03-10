Тегеран и Вашингтон могут договориться за спиной у Кремля

Западные официальные лица допускают восстановление ядерной сделки с Ираном без участия России. Анонимные предположения переговорщиков привело европейское бюро Politico. Столь радикальная идея возникла после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об обязанности США предоставить чёткие гарантии того, что после вывода Тегерана из-под санкций Москва сможет развивать сотрудничество с Ираном, хотя на саму Москву оказывается давление из-за событий на Украине. Именно это требование, уверяют на Западе, застопорило диалог в Вене, который вели с одной стороны Иран, а с другой — РФ, Китай, Франция, ФРГ, Британия, и косвенно — США.

Вовлечённые в переговоры западные дипломаты заявили, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) теоретически возможно без участия России, которая является не только стороной переговоров в Вене, но и подписантом прежнего соглашения 2015 года. Правда, для такого замещения, по словам собеседников Politico, потребуется дополнительная помощь со стороны Китая или Казахстана. Это необходимо для технических моментов: вывоза с иранской территории излишков обогащённого урана, замены его на природный, а также превращения завода в Фордо в исследовательский центр. Это та работа, ответственность за которую в случае перезаключения СВПД возлагалась на Москву.

Пока что переговорный процесс в Вене сел на мель. Верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил , что текст соглашения практически находится на столе, но диалог нужно поставить на паузу «из-за внешних факторов», которые он, впрочем, не назвал. На неофициальном уровне дипломаты говорят, что причиной замедления стали требования, выдвинутые Лавровым. Шеф российской дипломатии недавно заявил, что новые западные санкции, введённые против России за спецоперацию, никоим образом не должны затронуть «режим торгово-экономических и инвестиционных связей» между Москвой и Тегераном после того, как последний будет выведен из-под санкций. От США на этот счёт ждут официальных гарантий.

Жозеп Боррель Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный западный чиновник, знакомый с ситуацией, проинформировал Politico, что российские требования невозможно удовлетворить, потому что переговоры в Вене посвящены тому, чтобы разрешить вопрос с санкционным давлением на Иран, а не ситуацию вокруг «украинских» рестрикций против Кремля. Тем более что международным игрокам, вовлечённым в диалог об СВПД, до настоящего момента удавалось раскладывать по разным корзинам темы, напрямую относящиеся к ядерной программе Тегерана, и те досье, которые не имеют к этому никакого отношения. Во всяком случае, события вокруг Крыма и Донбасса не помешали согласовать в 2015 году первоначальную сделку по иранскому атому.

Интересы всех сторон

Глава российской делегации на «ядерных» переговорах в Вене Михаил Ульянов попытался 11 марта парировать все обвинения, заявив , что финализация долгожданной сделки зависит не только от Москвы.

Есть и другие игроки, которым нужно дополнительное время и у которых есть дополнительные проблемы. И они обсуждаются, — заявил дипломат.

Примечательные высказывания сделал , в свою очередь, постоянный представитель КНР при ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь.

Переговоры не могут проводиться в политическом вакууме. Мы всегда придерживаемся мнения, что интересы всех сторон необходимо рассматривать очень ясно, — заявил китайский дипломат.

Попытку разрядить обстановку попытался официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, который отметил , что пауза в венских переговорах может стать импульсом «для решения любой оставшейся проблемы» и окончательного восстановления СВПД. Он подчеркнул, что «никакой внешний фактор не повлияет на совместное желание двигаться вперёд к коллективному договору».

pexels.com

Наблюдатели, однако, фиксируют , что среди иранских аналитиков и журналистов очень много негатива по поводу перспектив того, что Ирану, возможно, придётся расплачиваться своими интересами за новые требования со стороны российской дипломатии. Источники же The New York Times в Тегеране утверждают , что соглашение не может быть восстановлено без участия России: она является одним из самых могущественных партнёров Исламской Республики. Впрочем, в администрации иранского президента-консерватора Эбрахима Раиси уже зазвучали голоса в пользу выхода на прямой диалог с Вашингтоном, без посредников, хотя ещё недавно эти политики выступали принципиально против какой-либо дипломатической сделки с условным Западом.

«Способ сделать это без России»

Аналитик Международной кризисной группы Али Ваез, который имеет контакты с несколькими сторонами венских переговоров, заявил , что «заменить» Россию в рамках диалога на австрийской площадке очень сложно. Главная причина, по его словам, заключается в том, что Москва входит в совместную комиссию по реализации СВПД и может заблокировать любую инициативу при попытке вынести её на коллективное обсуждение. Кроме того, российская сторона играет практическую роль в реализации потенциальной сделки, отмечает Ваез.

Как заявил NEWS.ru проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин, диалог о восстановлении СВПД — это прежде всего вопрос коммуникации между Вашингтоном и Тегераном. Остальные игроки в данной ситуации являются посредниками, которые помогают обмену сообщениями между иранскими и американскими переговорщиками, а также вносят дополнительные предложения, когда возникает необходимость.

Никита Смагин [ эксперт Российского совета по международным делам ] Думаю, что возродить ядерную сделку без России крайне маловероятно, потому что по своей воле она явно не выйдет из переговоров. А «выкинуть» её из соглашения будет весьма проблематично. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

Однако если, по словам эксперта, представить, что Иран и США всё-таки смогли договориться по всем принципиальным вопросам и было принято финальное политическое решение, то тут можно найти средство, как прийти к фактической сделке, но без СВПД.

То есть вполне возможно, что США и Иран могут найти способ как-то это сделать без России, если, опять же, мы представим, что они действительно договорятся по всем ключевым вопросам, — обратил внимание аналитик.

Пока что между сторонами ещё идёт торг и они не могут по определённым аспектам согласовать своё мнение, заключил Смагин.