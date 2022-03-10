Politico: ядерную сделку с Ираном могут подписать без участия России

Ядерная сделка в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном может быть подписана без участия России. Это связано с новыми требованиями Кремля к Вашингтону. Российские власти хотят, чтобы Белый дом обеспечил гарантии относительно антироссийских санкций, которые не должны нанести ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому партнёрству РФ и Ирана, пишет американское издание Politico.

Западные дипломаты выразили уверенность в том, что данное требование может стать причиной провала СВПД в связи с тем, что его участники не могут удовлетворить российскую просьбу.

В том случае, если Россию исключат из сделки, другие участники будут вынуждены искать страну, которая сможет вывезти избытки обогащённого урана с иранской территории. Таким государством может стать Китай или Казахстан.

Ранее глава делегации Ирана Али Багери Кани временно покинул переговоры в Вене о восстановлении ядерной сделки, чтобы проконсультироваться с руководством по поводу новых требований, выдвинутых Россией. На днях Москва призвала администрацию президента США Джо Байдена дать гарантии, что никакое санкционное давление в связи с украинскими событиями не отразится на её экономическом сотрудничестве с Тегераном. Такой ход привёл в замешательство остальных участников переговорного процесса, близкого к кульминации.

Решение Тегерана отозвать Кани вызвало у ряда экспертов подозрения в том, что с переговорным процессом, в который вовлечены с одной стороны Иран, а с другой — Россия, Китай, Франция, ФРГ, Британия и — опосредованно — США, происходит что-то неладное. Неназванные источники агентства Reuters указали на то, что это результат новых требований, которые на днях российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова выдвинула в адрес администрации Байдена.