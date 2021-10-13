«Там 5% истины»: Алиев прокомментировал данные о себе из «досье Пандоры»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в «досье Пандоры» может быть только 5% правды о нём, остальное — ложь. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. В документе говорилось, что азербайджанский лидер за последние годы продал недвижимость в Британии на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов.

Честно говоря, я не читал, что было написано в документах. Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное — ложь, — сказал Алиев.

Он также заявил, что весь имеющийся бизнес был передан его детям, которые его продолжают.

Ранее Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил, что шансы Зеленского на второй президентский срок понизились соразмерно с его репутацией. Он провёл параллель между влиянием «Панамского досье» на Петра Порошенко и «досье Пандоры» на Владимира Зеленского: по его мнению, на текущий президентский срок компрометирующие материалы повлиять не смогут, но помешать переизбранию — вполне.

Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Крупнейшим налоговым убежищем авторы исследования называют США.