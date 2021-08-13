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Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане

08:25, 13 августа 2021
Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане Лашкаргах Фото: HelmandMunicipality/facebook.com
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Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство AFP.

Как отмечается, в настоящее время введён 48-часовой режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей и военных из города.

Тем временем официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в своём официальном аккаунте в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

Ранее сообщалось, что талибы захватили третий по величине город Афганистана. Также сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.

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