Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Лашкаргах, который является административным центром провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщило агентство AFP.

Как отмечается , в настоящее время введён 48-часовой режим прекращения огня для эвакуации мирных жителей и военных из города.

#UPDATE The Taliban have captured the key southern city of Lashkar Gah, a senior Afghan security source tells @AFP .



Military and government officials evacuated the city after striking a deal with the militants.



Afghan Air Force helicopter takes off from Lashkar Gah in March pic.twitter.com/kyUi6RmGgu — AFP News Agency (@AFP) August 13, 2021

Тем временем официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в своём официальном аккаунте в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

Ранее сообщалось, что талибы захватили третий по величине город Афганистана. Также сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.