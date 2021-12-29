Талибы захотели назначить посла в Москве

Сторонники движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) заявили о намерении назначить своего посла Афганистана в Москве, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид. По его словам, талибы надеются на признание сформированного ими правительства.

У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем, — сказал Муджахид.

Он отметил, что сейчас хорошее время для начала процесса признания нового правительства Афганистана. По его словам, у России сильное правительство, которое «имеет хорошее положение на мировой арене». В связи с этим он призвал Москву воспользоваться своим влиянием для помощи афганцам.

Представитель талибов не уточнил сроки назначения посла. Он подчеркнул отсутствие выдвинутых условий признания со стороны Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, заявил, что в вопросе признания власти сторонников движения «Талибан» необходимо исходить из реалий. Также российский лидер подчеркнул, что силы в Афганистане будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страны были представлены все этнические группы.