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Талибы разместят на границе Афганистана «батальон смертников»

17:31, 02 октября 2021
Талибы разместят на границе Афганистана «батальон смертников» Фото: Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press
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Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившие власть в Афганистане, разместят у границ страны специальный «батальон смертников». Как сообщает местное агентство Khaama Press, об этом заявил заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади. Людей, которые вошли в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающих страха».

Как сообщает агентство, подразделение будет базироваться в северо-восточной провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что Москва следит за информацией о стягивании Таджикистаном и Афганистаном военных подразделений к общей границе. В связи с этим Россия призывает власти государств к поиску вариантов урегулирования ситуации, приемлемых для обеих сторон.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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