Талибы разместят на границе Афганистана «батальон смертников»

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившие власть в Афганистане, разместят у границ страны специальный «батальон смертников». Как сообщает местное агентство Khaama Press, об этом заявил заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади. Людей, которые вошли в батальон, Ахмади охарактеризовал как «буквально не знающих страха».
Как
Ранее в МИД РФ заявили о том, что Москва следит за информацией о стягивании Таджикистаном и Афганистаном военных подразделений к общей границе. В связи с этим Россия призывает власти государств к поиску вариантов урегулирования ситуации, приемлемых для обеих сторон.
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.