В МИД обеспокоены стягиванием войск к границе Таджикистана и Афганистана

Москва следит за информацией о стягивании Таджикистаном и Афганистаном военных подразделений к общей границе. В связи с этим Россия призывает власти государств к поиску вариантов урегулирования ситуации, приемлемых для обеих сторон. Об этом заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев на брифинге 30 сентября, передаёт РИА Новости.

С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряжённости в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооружённых сил к общей границе, — сказал дипломат.

Зайцев подчеркнул, что, по данным движения «Талибан» (запрещено в РФ), только в приграничной афганской провинции Тахар находятся десятки тысяч бойцов спецподразделений. В связи с этим он отметил, что Россия призывает стороны к скорейшему урегулированию.

Ранее сообщалось, что на 12 октября назначено экстренное совещание стран — членов Группы двадцати (G20) по вопросам Афганистана. Его инициировал премьер-министр председательствующей в G20 Италии Марио Драги. Он также выступает за привлечение к обсуждению проблемы Россию, Китай и Турцию.