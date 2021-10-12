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Талибы отказались решать вопрос о предоставлении прав женщинам на работу

10:02, 12 октября 2021
Талибы отказались решать вопрос о предоставлении прав женщинам на работу Фото: Oliver Weiken/dpa Global Look Press
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отказались заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование. Решать эту проблему будут исламские богословы. Об этом заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забиулла Муджахид, слова которого приводит Ariana News.

Он отметил, что женщинам тоже нужна работа, но руководство Исламского Эмирата Афганистан не будет заниматься этой темой.

Руководство передало этот вопрос на рассмотрение исламским улемам, — сказал Муджахид.

Он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. При этом Муджахид фактически опроверг предыдущие заявления талибов, гарантирующие возвращение девушек в учебные заведения.

Ранее назначенный талибами новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе. Он объяснил это решение исламскими законами. Согласно строгому толкованию мусульманских законов талибами, женщинам и девушкам запрещено учиться и работать. Кроме того, женщинам разрешено выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола.

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