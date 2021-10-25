Талибы опровергли убийство афганской волейболистки

Новости об убийстве спортсменки представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) нельзя назвать иначе, чем ложью и клеветой. Об этом в беседе с ТАСС заявил назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин. Таким образом он опроверг ранее распространённые в СМИ обвинения, касающиеся казни волейболистки молодёжной сборной страны Махаджабид Хакими. По заявлению источников, девушка была обезглавлена.

Движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию. Помилованы были даже те люди, которые десятилетиями с движением воевали, включая, например, бывшего губернатора Герата Исмаил Хана, — отметил Мотмаин.

По его словам, новое правительство не собирается устанавливать ограничения относительно отдельных игр и видов спорта, в том числе футбола и крикета. Он отметил, что есть заинтересованность в сохранении достигнутых за последние 20 лет результатов и участии афганских спортсменов в международных соревнованиях.

Вместе с тем Мотмаин также добавил, что возможны некоторые изменения, связанные со спортивной формой, поскольку всё должно быть в соответствии с предписаниями ислама.

Спорт вне политики. Новости о преследованиях являются пропагандой, направленной на то, чтобы запугать наших спортсменов и вынудить их покинуть страну, — подчеркнул он.

Ранее информация о трагедии появилась на сайте издания Persian Independent. По данным источника, убийство девушки случилось ещё в начале октября, однако произошедшее несколько недель держалось в секрете. Утверждается, что единственной причиной жестокой расправы с Хакими стал сам факт её занятий спортом.

Через несколько часов высказались родственники волейболистки. Они утверждали, что девушка скончалась ещё 6 августа, за десять дней до прихода талибов к власти в Афганистане. А тело девушки было найдено в ванной комнате в доме её жениха по имени Маджид Хан, который утверждал, что девушка покончила жизнь самоубийством. Позже журналисты нашли несколько публикаций, в которых пользователи скорбели о смерти Хакими. Все они были сделаны в начале августа. Удалось выяснить, что одну из публикаций разместил родной брат спортсменки, а другую — её близкая подруга. В Facebook есть возможность поставить пост задним числом, но вот с комментариями, которых там десятки, такого провернуть не получится.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.