Подача на смерть: как погибла волейболистка сборной Афганистана

В Афганистане развернулась очередная кровавая драма. Ряд СМИ сообщили о том, что волейболистка молодёжной сборной страны Махаджабид Хакими казнена представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ). Однако родственники эту информацию опровергают. Пытаемся разобраться, что произошло на самом деле.

Расправа в Кабуле

Информация о трагедии появилась на сайте издания Persian Independent. По данным источника, убийство девушки случилось ещё в начале октября, однако произошедшее несколько недель держалось в секрете. Предать огласке расправу боялись даже родственники, так как им поступали угрозы.

По заявлению источника, девушку обезглавили, фотографии головы и окровавленной шеи спортсменки талибы якобы опубликовали в соцсетях. Ссылок на эти посты не предоставлено, найти их самостоятельно также не представляется возможным.

Утверждается, что единственной причиной жестокой расправы с Хакими стал сам факт её занятий спортом. При этом подчёркивается, что убийство произошло в рамках целой спецоперации по поиску спортсменок среди жительниц Афганистана. Так что волейболистка может быть не единственной жертвой.

Международная федерация волейбола оперативно отреагировала на гибель спортсменки. Помимо стандартного выражения негодования и обеспокоенности, там заявили, что пытаются до конца разобраться в трагедии, так как казнь — не единственная версия произошедшего.

Новые подробности

Махаджабид ХакимиHakimALHokama/twitter.com Махаджабид ХакимиHakimALHokama/twitter.com

Через несколько часов после того, как новость о казни Хакими растиражировали СМИ, высказались родственники волейболистки. Один из представителей семьи, пожелавший остаться анонимным, дал развёрнутое интервью англоязычному индийскому сайту Altnews, где опроверг сообщение о казни. При этом журналистам была представлена масса доказательств, кажущихся очень убедительными.

Родственник спортсменки заявил, что Хакими скончалась ещё 6 августа, за десять дней до прихода талибов к власти в Афганистане. Тело девушки было найдено в ванной комнате в доме её жениха по имени Маджид Хан, который утверждал, что девушка покончила жизнь самоубийством. Эта версия в итоге и стала официальной, хотя родные волейболистки полагают, что спортсменке могли помочь. По их данным, у Хакими случился конфликт с женихом и его семьёй из-за полученной в США стипендии. Однако никаких доказательств причастности Хана к убийству родственники волейболистки не представили.

Зато доказательств непричастности к произошедшему талибов хоть отбавляй. Родственники спортсменки отправили в редакцию Altnews несколько фотографий с надгробием на могиле Хакими, где чётко указана дата смерти — 6 августа. Есть даже фотография напечатанного приглашения на похороны волейболистки, которые состоялись днём позже.

Кроме того, один из родственников прислал фото с телом Хакими. Зрелище не для слабонервных, но голова у спортсменки на месте, хотя, конечно, её можно было и пришить. Как и создать в графическом редакторе изображения надгробий и приглашений.

Но дальше следуют гораздо более убедительные доказательства невиновности талибов. Журналисты Altnews порылись в Facebook, где нашли несколько публикаций, в которых пользователи скорбили о смерти Хакими. Все они были сделаны в начале августа. Удалось выяснить, что одну из публикаций разместил родной брат спортсменки, а другую — её близкая подруга. Да, в Facebook есть возможность поставить пост задним числом, но вот с комментариями такого провернуть не получится. А их там десятки.

Так что всё вышеперечисленное заставляет если не окончательно отбросить версию о казни, то как минимум подвергнуть её серьёзным сомнениям. Многое прояснили бы сами талибы, но они молчат.

Дым с огнём

Даже если представителей запрещённого в РФ движения оклеветали, они сами дали отличный повод для подобных вбросов. После прихода «Талибана» к власти в Афганистане спортсменкам реально угрожает смертельная опасность. Многие сжигают спортивную форму, удаляют аккаунты в соцсетях и стараются всячески скрыть своё спортивное прошлое. Девушки-спортсменки в идеологию боевиков никак не вписываются.

Некоторые пытаются бежать из страны. 15 октября ФИФА отчиталась об эвакуации из Афганистана в Катар 100 человек, среди них женщины-футболистки. Чуть раньше в Пакистан сбежали другие девушки, игравшие за страну в футбол. Подробностей никто не рассказывает, беглянки не дают интервью. Очевидно, это продиктовано соображениями безопасности, ведь в Афганистане у спортсменок наверняка остаются родственники.

Фундаментально решить проблему с преследованием девушек-атлеток в Афганистане у международных спортивных организаций явно не получится. Остаётся лишь пытаться адресно помогать отдельным спортсменкам, действуя полуподпольно.