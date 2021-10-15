В ФИФА рассказали об эвакуации из Афганистана 100 человек
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:51, 15 октября 2021
Фото: Massimo Insabato/Global Look Press
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Международная федерация футбола при содействии Катара смогла эвакуировать из Афганистана 100 человек. Речь в том числе идёт и о игроках-женщинах. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
ФИФА выражает искреннюю благодарность правительству Катара за его поддержку, способствовавшую широкому обсуждению, и за обеспечение безопасной перевозки этих лиц, которые, как считается, подвергались наибольшему риску, чартерным рейсом Qatar Airways из Кабула, Афганистан, в Доху, Катар, — говорится в сообщении федерации.
ФИФА заявляет о сотне вывезенных людей, являющихся «представителями футбольной семьи».
В конце августа ФИФА обращалась к ряду стран с просьбой эвакуировать футболисток из Афганистана. В середине сентября стало известно о побеге женской сборной страны в Пакистан.
Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отказались заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование. Решать эту проблему будут исламские богословы. Об этом заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забиулла Муджахид.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов.