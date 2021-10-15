В ФИФА рассказали об эвакуации из Афганистана 100 человек

Международная федерация футбола при содействии Катара смогла эвакуировать из Афганистана 100 человек. Речь в том числе идёт и о игроках-женщинах. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА выражает искреннюю благодарность правительству Катара за его поддержку, способствовавшую широкому обсуждению, и за обеспечение безопасной перевозки этих лиц, которые, как считается, подвергались наибольшему риску, чартерным рейсом Qatar Airways из Кабула, Афганистан, в Доху, Катар, — говорится в сообщении федерации.

ФИФА заявляет о сотне вывезенных людей, являющихся «представителями футбольной семьи».

В конце августа ФИФА обращалась к ряду стран с просьбой эвакуировать футболисток из Афганистана. В середине сентября стало известно о побеге женской сборной страны в Пакистан.

Ранее боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) отказались заниматься вопросом предоставления прав женщинам на работу и образование. Решать эту проблему будут исламские богословы. Об этом заявил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забиулла Муджахид.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов.