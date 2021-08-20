ФИФА попросила ряд стран эвакуировать футболисток из Афганистана

Международная федерация футбола (ФИФА) отправила ряду стран письмо с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам представителя ФИФА, организация продолжает сохранять контакт с Федерацией футбола Афганистана и получать новости от игроков в стране. По его словам, ситуация остаётся напряжённой и нестабильной, в связи с чем необходимо обеспечивать безопасность как можно большего количества людей.

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана и бывший член местной ассоциации футбола Халида Попал рассказала о судьбе спортсменок после захвата исламистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) столицы государства. По её словам, футболистки плачут, говорят, что их бросили, что они застряли дома без возможности выбраться.

15 августа «Талибан» (организация, признанная террористической, является запрещённой на территории России) заявил о полном контроле над Афганистаном, когда без боя взяли Кабул. Организация находилась у власти в Афганистане в период с 1996 по 2001 год. Тогда права женщин были сильно ограничены. В частности, им запрещалось получать образование, а также им было необходимо носить бурку, закрывающую всё тело.