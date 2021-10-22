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Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана

15:09, 22 октября 2021
Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана Фото: AP/TASS
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) казнили волейболистку молодёжной сборной Афганистана. Это произошло в начале октября. Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что о преступлении стало известно в начале октября, но случившееся держалось в секрете. Родные спортсменки хранили молчание, потому что получали угрозы.

Трагическую ситуацию прокомментировала Международная федерация волейбола (FIVB). Организация шокирована происходящим. FIVB решительно осуждает любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. Федерация займётся собственным расследованием.

Ранее талибы казнили афганского музыканта Фавада Андараби из-за его деятельности. Боевики вошли в дом Андараби, вывели его на улицу и убили.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

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