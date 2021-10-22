Талибы казнили волейболистку сборной Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) казнили волейболистку молодёжной сборной Афганистана. Это произошло в начале октября. Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что о преступлении стало известно в начале октября, но случившееся держалось в секрете. Родные спортсменки хранили молчание, потому что получали угрозы.

Трагическую ситуацию прокомментировала Международная федерация волейбола (FIVB). Организация шокирована происходящим. FIVB решительно осуждает любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. Федерация займётся собственным расследованием.

Ранее талибы казнили афганского музыканта Фавада Андараби из-за его деятельности. Боевики вошли в дом Андараби, вывели его на улицу и убили.