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Талибы казнили афганского певца Фавада Андараби

11:53, 29 августа 2021
Талибы казнили афганского певца Фавада Андараби Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) 28 августа казнило афганского музыканта Фавада Андараби. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в афганской провинции Баглан террористы казнили музыканта из-за его деятельности. Боевики вошли в дом Андараби, вывели его на улицу и убили. Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби на своей странице в Twitter дал оценку злодеянию.

Жестокость «Талибана» продолжается в Андарабе. Сегодня они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и её жителям. Как он пел, «наша прекрасная долина... земля наших предков...» никогда не подчинится жестокости талибов, — сказал бывший министр.

Ранее сообщалось, что в ООН сообщили о массовых казнях талибами простых граждан Афганистана. В докладе верховного комиссара по правам человека Мишель Бачилет говорится, что боевики также расправляются с бывшими афганскими военнослужащими. Она отмечает, что террористы привлекают к участию в казнях даже детей.

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