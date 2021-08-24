В ООН заявили о массовой казни мирных жителей талибами

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о нарушении обещаний, данных «Талибаном» (запрещено в РФ). По её словам, в Афганистане нарушают права человека, в частности, проводят массовые казни гражданских лиц и не участвующих в боевых действиях военных. Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого, в ООН заявили о регулярном получении достоверных отчётов, в которых доказано, что талибы призывают детей к участию в боевых действиях, ограничивают права женщин и подавляют демонстрации.

Бачелет призвала Совет ООН по правам человека создать специальный механизм мониторинга ситуации в Афганистане, а также провести экстренное заседание по просьбе Пакистана и Организации исламского сотрудничества.

Ранее жительницу Афганистана до смерти забили боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан». Они потребовали, чтобы она кормила их, но у неё не оказалось денег. В итоге мать четверых детей убили прямо у них на глазах.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.