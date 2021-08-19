«„Талибан“ убьёт меня»: как будет развиваться спорт в Афганистане

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено на территории России) заявило о полном контроле над Афганистаном после того, как без боя взяло Кабул. Талибы сообщили, что в стране с их приходом к власти немногое изменится, просто государство вернётся к законам шариата. Но республику ждут изменения как минимум в одной сфере — спортивной.

Талибы уже управляли Афганистаном в период с 1996 по 2001 год. И тогда они просто поставили на спорте крест. Жители до сих пор вспоминают, что стало со стадионом в Кабуле. Тогда он превратился в место массовых казней. Сейчас то же самое творится в Кандагаре. 18 августа на местном стадионе талибы публично казнили четырёх командиров армии Афганистана, которые выступали на стороне прежней власти.

Разница в одном — четверть века назад к спорту так и не вернулись, а сейчас сообщается, что доступ на стадион открыт. Только вот как катать мяч по полю, где накануне людей пустили на пушечное мясо?

Женский футбол? Ха-ха, прекратите

Женщины Афганистана, которые на протяжении многих лет боролись за свои права и вышли на новый уровень (они получают образование, работают, занимаются спортом), вернутся к привычным законам, согласно которым смогут учиться только с разрешения мужей, как и работать. А про спорт, судя по всему, и вовсе можно забыть.

Уже страдают футболистки. Хотя надо признать, что унижениям они подвергались и ранее. До прихода талибов футболистки соревновались в хиджабах. Ладно, в этом нет ужаса и стыда, но в 2018 году девушки (те, кто сумел бежать из страны) рассказали всю правду. Как оказалось, глава Федерации футбола Афганистана довольно часто приглашал спортсменок к себе в кабинет. И совсем не для разговоров. Рядом с официальным помещением находилось ещё одно, менее официальное. В спальне он просто насиловал девушек. А они, в свою очередь, долгое время держали рот на замке. Ну что девушки могли сделать? Это вам не Европа, где женщины имеют право голоса.

Халида Попал khalidagirlpower/instagram.com

Что ж, если и при старой власти творились такие ужасы, то что будет сейчас? Всё просто. Бывший капитан женской национальной команды и экс-член местной ассоциации футбола Халида Попал, проживающая в Копенгагене, рассказала о письмах и звонках, которые получает. Их уже сотни. И все они наполнены болью.

Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана. Они плачут, говорят, что их бросили, что они застряли дома без возможности выбраться. Они напуганы. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар, — рассказала Попал BBC Sport.

Некоторые футболистки пишут, что люди, против которых они выступали, стоят за дверью и никто их не может защитить. Раньше женщины могли заявить о себе, проявить смелость, а сейчас им приходится удалять страницы в социальных сетях и вести себя тихо. Отстаивание прав больше невозможно, а «их жизни угрожает серьёзная опасность».

Единственное, что Попал может им порекомендовать, — бежать, удалять аккаунты в соцсетях, прятаться, потому что соседи могут выдать их новой власти.

Забавно. Но пока девушки этим советом воспользоваться не могут, а члены Федерации футбола оказались быстрее ветра — некоторые находятся в Индии и боятся, что талибы доберутся до них. Страх не беспочвенен — именно они позволяли женщинам заниматься спортом и активно продвигали женский футбол в массы.

Крикет? Это не шутка?

Пока футболистки не знают, что дальше будет твориться с их жизнями, игроки в крикет спокойно себя ведут, не боясь за свои «шкуры». Всё дело в том, что талибы очень любят этот вид спорта, причём со времён «первого пришествия». А пока они собирались с силами в Пакистане после своего падения, всё активнее следили за одним из самых популярных видов спорта на новой родине. Кстати, и в Афганистане именно он признан национальным. А сборная входит в десятку лучших команд мира.

Afghanistan Cricket Board/facebook.com

Генеральный директор совета по крикету Афганистана Хамид Шинвари уже открыто высказывается на этот счёт и ждёт поддержки.

Можно сказать, что крикет процветал в эпоху талибов. Не вижу проблем и сейчас и ожидаю поддержки, — заявил он.

Да и любителям единоборств особо беспокоиться не надо, особенно тхэквондистам, которые привозили в страну олимпийские награды. Чего не скажешь про паралимпийцев.

Паралимпиада-2020 не для афганцев

24 августа огонь Токио зажжётся для паралимпийцев. Но афганские спортсмены увидят его только на экранах телевизоров. Если увидят. Это вовсе не оговорка — в столицу Японии должна была лететь тхэквондистка Закия Худадади — первая женщина-паралимпиец из Афганистана, которая со стопроцентной вероятностью услышала бы свою фамилию в Токио. Но талибы оказались быстрее. Когда спортсменка добралась до аэропорта Кабула, «Талибан» уже кричал о захвате власти, а происходящее в воздушной гавани стало адом на земле.

Худадади — не единственная спортсменка, которая пострадала. Но единственная женщина. И это страшнее. Сама атлетка больше переживает не из-за запрета заниматься спортом, а из-за того, что её жизнь может оказаться под угрозой. Худадади беспокоится, что талибы просто так не оставят её в покое. Она готова пожертвовать карьерой и вернуться к 2000-м, когда женщинам было запрещено принимать участие в Олимпиадах и Паралимпиадах.

Нилофар Баят LaGiornataTipo/facebook.com

И боится она, сами понимаете, неспроста. Всё дело в Нилофар Баят — капитане женской сборной по баскетболу на колясках. Именно она впервые открыто заявила об угрозе жизни.

Талибы находятся перед моим домом. Я не могу выйти, я здесь в опасности. «Талибан» убьёт меня. Им не нравятся такие женщины, как я, — передаёт слова Баят VICE World News.

Однако довольно быстро канал изменил имя для сохранения анонимности. Однако издание Marca сообщило, что именно Баят просила помощи у Испанской федерации баскетбола.

Страшно представить, что может ожидать женщин-спортсменок в «новом» Афганистане. Но точно ничего хорошего. Как и спорт в целом.