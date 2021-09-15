Женская сборная по футболу сбежала из Афганистана

Представительницы женской сборной Афганистана по футболу сбежали из страны. Будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется. Об этом Daily Sabah сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри.

Чиновник сообщил, что спортсменки сейчас находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП «Торхам». По его словам, что женщин приняло к себе руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину, и по каким причинам, на данный момент не сообщается.

До этого из Афганистана уже уехали несколько бывших футболисток сборной. Они рекомендовали оставшимся спортсменкам удалить профили в соцсетях, а также сжечь форму и бутсы, чтобы избежать репрессий.

Напомним, что неделю назад заместитель главы комиссии «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) Ахмадулла Васик заявил, что женщины не будут заниматься спортом в Афганистане. Он пояснил, что ислам не позволяет оставлять непокрытым тело, а во время занятий спортом это может случайно произойти.

Ранее сообщалось, что чемпионка Афганистана по боксу в лёгком весе и член сборной страны 18-летняя Симу Резай уехала из страны после того, как талибы запретили ей тренироваться. Она получила письмо с угрозами.