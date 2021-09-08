Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Заместитель главы комиссии «Талибана» (террористическая организация, запрещённая в РФ) Ахмадулла Васик заявил, что женщины не будут заниматься спортом в Афганистане. Он пояснил, что ислам не позволяет оставлять непокрытым тело, а во время занятий спортом это может случайно произойти. Об этом сообщило издание SBS News.

В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры, — сказал представитель талибов.

Он добавил, что афганские женщины, согласно традициям ислама, могут появляться на улице лишь по необходимости, а спорт ею не является.

Из-за такой позиции Афганистан рискует и будущим мужской сборной, так как страны должны иметь и мужскую, и женскую команды. Васик заявил, что «Талибан» не пойдёт на компромиссы и не откажется от исламских ценностей.

Ранее сообщалось, что талибы избили палками участниц антипакистанских протестов в Кабуле. Также они применили насилие к афганским участницам акции протеста в Кабуле против запрета на право женщинам занимать государственные должности.