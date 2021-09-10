Чемпионка Афганистана по боксу сбежала из страны

Чемпионка Афганистана по боксу в лёгком весе и член сборной страны 18-летняя Симу Резай уехала из страны после того, как талибы (представители запрещённой в РФ террористической организации) запретили тренироваться. Она всё равно хотела продолжить, но получило письмо с угрозами. Об этом сообщили РИА Новости.

Симу Резай уехала в Катар и ждёт там получения визы для эмиграции в США. Боксом она занималась с 16 лет, несмотря на сопротивление семьи.

Когда талибы захватили Кабул, я находилась на тренировке по боксу с моим тренером. Но потом какие-то люди донесли «Талибану», что есть такая девушка, которая тренируется с тренером-мужчиной, и они прислали мне домой письменное предупреждение о необходимости прекратить занятия или продолжить занятия боксом в США, и пообещали убить, если я не соглашусь это сделать, — рассказала Резай.

Она добавила, что и до власти «Талибана» в стране к женскому спорту относились пренебрежительно. На участие женской команды в международных турнирах в Олимпийском комитете Афганистана не было денег.

Ранее сообщалось, что талибы разослали угрозы тем, кто помогал западным странам. Получившие письма должны явиться на суд.