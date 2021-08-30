«Талибан» заявил о поражении США в Афганистане

Представитель движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Его цитирует телеканал 1TV News.

Муджахид добавил , что Афганистан получил независимость с уходом американских войск. По его словам, движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.

Ранее стало известно, что около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в республике. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

Контроль над международным авиаузлом взял на себя «Талибан». При этом ведомства западных стран призвали организацию обеспечить безопасный коридор для вылета иностранных граждан.