Тайваньский анабаcис Нэнси Пелоси Не зря Дональд Трамп прозвал спикера палаты представителей «ведьмой»

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/Global Look Press

Маневры самолета Нэнси Пелоси вокруг Тайваня изначально имели как бы две ипостаси. С одной стороны, приземление спикера в Тайбэе стало бы крайне выигрышным ходом демократов, которые с замиранием сердец ждут ноябрьских выборов в конгресс. Прогнозы о триумфе республиканцев и об их попытках тут же объявить импичмент Джо Байдену по медицинским показаниям никого не вдохновляют.

А тут как раз заранее виделись заголовки медиа о том, как хрупкая, но героическая Пелоси сумела (как истинная американка) прогнуть самого председателя Си, принеся факел свободы на Тайвань. Конечно, для того чтобы компенсировать моральный ущерб от скачка цен на горючее, и такого прорыва маловато, но все равно кое-что. В комплекте с ликвидацией с помощью дрона очередного главы «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) такой дерзкий визит выглядел бы попыткой «сделать Америку опять великой» на демократический манер.

Словом, первоначально планировалось показать силу и решимость Америки в мире для внутреннего потребления, ну а остальной мир должен был убедиться, что грозить и шантажировать супердержаву — бесполезное занятие.

Однако изначально смущало одно — какой-то конспирологический характер вояжа госпожи Пелоси по азиатским странам. Вначале дали понять о пожелании ветеранши американской политики поддержать Тайвань своим визитом. Правда, никому не пришло в голову объяснить, как такой неприемлемый для Пекина прилёт спикера палаты представителей может сочетаться с признанием Америкой острова как части Китая. Китайцы ответили угрозами обрушить на США и лично на Пелоси все кары небесные и земные.

В ответ в официальном расписании паназиатского вояжа демократки Тайвань не был обозначен, что, согласитесь, уже само по себе слабо вязалось с ролью мирового гегемона, который способен из своего «града на холме» всех своей властью и волей карать и миловать. То есть уже по глобальным амбициям администрации Байдена и ее престижу был нанесен удар.

Фото: johnsonderman/flickr.com

Более того, в ход пошли какие-то смущавшие общество предположения о том, что Пелоси могла бы приземлиться на одном из военных аэродромов Тайваня, сославшись на неисправность своего лайнера, или просто провести блиц-встречу с властями острова, буквально сойдя с трапа самолета. Как принято говорить, на ногах. Словом, одному из лидеров последней супердержавы предлагалось выполнить свое обещание как-то по-воровски, с оглядкой. А к острову Тайвань буквально красться, отключив бортовой радар. И такой стиль дипломатии также мало соответствовал бы поддерживаемому имиджу Соединенных Штатов.

Словом, возникла ситуация того самого шахматного цугцванга, когда любой новый ход, любое новое решение только ухудшает ситуацию. Если Пелоси хоть на час приземляется на Тайване, сжигаются последние мосты американо-китайского взаимопонимания. Тем более что и у Си Цзиньпина впереди съезд КПК и он также не может потерять лицо накануне непростых дебатов с внутренней оппозицией.

А если Пелоси пролетает в прямом и переносном смысле мимо Тайваня, то всему миру стало бы ясно, как Америку публично прогнули, продемонстрировав границы ее возможностей. Притом, что в применение Китаем напрямую силы для перехвата самолета Пелоси никто толком не верил.

Так что прав Трамп, обзывая Пелоси «ведьмой», в тяжелую ситуацию она поставила США, хотя представитель Белого дома заранее от нее отрекся, напомнив о разделении ветвей американской власти.

Тем не менее отнюдь не героически прокравшись к Тайваню так, чтобы не пересекать Южно-Китайское море, где дежурил китайский авианосец, спикер Пелоси все-таки приземлилась, открыв ящик политической Пандоры. Будем следить за последствиями.