Сын министра сорвал её интервью, похваставшись морковью в форме фаллоса

Министр социального развития Новой Зеландии Кармель Сепулони была вынуждена прервать своё телевизионное интервью, которое она в прямом эфире давала по Zoom, потому что её сын ворвался в комнату, чтобы похвастаться морковью в форме фаллоса. Об этом политик рассказала в своём Twitter.

Мальчик нашёл в пакете с продуктами овощ необычной формы и решил показать находку маме. Он ворвался в комнату и со смехом начал размахивать предметом перед лицом у политика.

В тот момент, когда вы проводите интервью через Zoom в прямом эфире и ваш сын входит в комнату, крича и держа в руке деформированную морковку в форме мужской части тела. Да, мы чуть не подрались из-за морковки на камеру, и да, я смеюсь над этим сейчас, но не тогда, — написала она.

That moment when youâre doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, Iâm laughing about it now but wasnât at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu — Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021

Ранее сенатор штата Огайо во время рабочего заседания по Zoom решил поехать куда-то на машине, а чтобы коллеги подумали, что он дома, Эндрю Бреннер поставил на фон фото своего домашнего кабинета. Прокол вышел, когда коллеги политика заметили ремень безопасности. Фотошопера выдала также очень правдоподобная картинка. Именно в этот день законодатели штата Огайо внесли законопроект, запрещающий проведение онлайн-трансляций с телефона за рулём авто.