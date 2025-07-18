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18 июля 2025 в 11:32

Готовлю полчаса, исчезают без следа! Необычные слойки с кабачком на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слойки с кабачком и морковью — хрустящее удовольствие! Эти ароматные слоёные рулетики стали моим любимым способом использовать сезонные овощи. Хрустящая текстура, яркий вкус и лёгкая кислинка — идеальный перекус или лёгкий ужин!

250 г молодых кабачков и 200 г моркови натираем тонкой соломкой (можно использовать тёрку для корейской моркови). В разогретой сковороде с 2 ст. л. масла обжариваем морковь на сильном огне 3 минуты — важно не накрывать крышкой, чтобы сохранить хруст. Добавляем кабачки и готовим ещё 5 минут, помешивая.

Вливаем 1 ст. л. лимонного сока, добавляем 2 измельчённых зубчика чеснока, соль, молотый перец, по щепотке сушёного базилика и орегано. Прогреваем ещё минуту — начинка готова!

Раскатываем слоёное тесто, разрезаем на квадраты. На каждый выкладываем овощную начинку, сворачиваем конвертиком или трубочкой. Смазываем яйцом и выпекаем при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

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