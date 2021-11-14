Сын Каддафи подал заявление на участие в президентских выборах в Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам решил баллотироваться на пост президента страны. Он подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, которые должны состояться 24 декабря. Об этом сообщает газета al-Marsad.

Каддафи-младший подал заявление на регистрацию кандидатом на пост президента в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юго-западе Ливии. Во время процедуры его сопровождал адвокат.

О намерении Сейфа аль-Ислама Каддафи участвовать в президентских выборах стало известно ещё весной. До этого он боролся за пост главы государства в 2018 году, но тогда выборы были сорваны из-за наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

Ранее сообщалось, что Хафтар, который, как считается, также претендует на пост президента Ливии, усилил контакты с Израилем. Предполагается, что его консультируют местные политтехнологи. По некоторым данным, к тем же специалистам обращался и Каддафи-младший.