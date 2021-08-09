Священник получил пожизненный срок за изнасилование детей в храме

В Индии суд приговорил 76-летнего священнослужителя к пожизненному заключению за изнасилование двух девочек семи и девяти лет. Об этом сообщает издание The Times of India.

При вынесении приговора судья сделал акцент на том, что преступления были совершены в храме — месте, где дети должны чувствовать себя в максимальной безопасности. Он также отметил, что перевоспитание священника невозможно, поскольку тот в содеянном так и не раскаялся.

Наряду с лишением свободы суд обязал виновного выплатить штраф в размере 60 тысяч рупий, а также по 750 тысяч рупий в качестве компенсации каждой из жертв надругательств.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области детского врача-психиатра заподозрили в изнасиловании 16-летней пациентки. Заявление в полицию написала мать девушки. По её словам, дочь подверглась надругательствам медика на пляже.