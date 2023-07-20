«Сводят счеты»: Пригожин о своем включении в санкционный список Канады Иосиф Пригожин заявил, что включением в санкционный список Канады с ним сводят счеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя свое включение в санкционный список Канады, заявил NEWS.ru, что, вероятно, там с ним сводят какие-то счеты. Он отметил, что не знает, за что попал под рестрикции, поскольку в Канаде не был 10 лет.

Я их поздравляю с высокими демократическими формами мышления. Только выходит, что одних людей мы защищаем, например, представителей ЛГБТ сообщества, а других граждан, творческих и музыкальных людей – нет. Поздравляю их всех с этим, что уж тут еще сказать. Получается, они сводят счеты с людьми, которые никак не могут повлиять на какие-то процессы, — рассказал Пригожин.

Он добавил, что не знал о санкциях против себя, эта новость застала его врасплох. По его словам, Оттава ущемляет права человека, так как безосновательно и не ничем аргументируя, запрещает посещать Канаду.

Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиты Михалкова и системы «Мир». Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и Shaman, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф-банк, а также Московское общество казаков.