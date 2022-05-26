«Сушить испражнения»: депутат ГД про замену российского газа в Европе Депутат Госдумы Журавлёв заявил, что Европа будет обогреваться «сушёными фекалиями»

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Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв заявил в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1», что жители стран Запада после отказа от российского природного газа начнут получать энергию с помощью собственных сушёных фекалий. Ведущая программы Ольга Скабеева согласилась с такой оценкой парламентария. Журналист добавила, что это может произойти к концу года.

Сушить испражнения и этим камин топить будут! — рассказал Журавлёв.

Пользователи Cети раскритиковали депутата за резкость, но поддержали мнение о том, что без российского газа Европа не сможет подготовиться к новому отопительному сезону.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро ранее заявил, что мир ждёт серьёзная проблема с продовольствием в следующем году. Эксперт отметил, что главной причиной этого может стать кризис на рынке удобрений. Он пояснил, что в случае провала в этом направлении в мире повсеместно сократится производство продуктов питания. После введения санкций в отношении Москвы Западом из-за разрыва логистических цепочек начались перебои в экспорте минеральных удобрений из России.