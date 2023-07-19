Суд в ЮАР рассмотрит требование арестовать Путина SAFM: суд в ЮАР рассмотрит иск оппозиционеров, требующих арестовать Путина на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

На встрече с членами Делового совета БРИКС, 2019 года

Суд в Южно-Африканской Республике рассмотрит иск оппозиционной партии «Демократический альянс», члены которой требуют арестовать президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, сообщает радиостанция SAFM. Уточняется, что дело будет рассмотрено на открытом судебном заседании Высокого суда в Претории 21 июля.

Члены «Демократического альянса» потребовали арестовать российского лидера, если тот решит посетить ЮАР. Оппозиционные политики должны представить новые аргументы для принятия подобных мер до 17:00 (18:00 мск) 20 июля.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Остальные лидеры стран БРИКС посетят саммит.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.