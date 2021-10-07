Суд арестовал Януковича по делу о резиденции «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде заочного содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Политик обвиняется по статьям об отмывании денег и присвоении государственного имущества за счёт служебного положения, сообщает ТАСС.

Ходатайство стороны обвинения удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, — объявила судья.

Национальное антикоррупционное бюро Украины запросило заочный арест Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в «Межигорье». Их подозревают в захвате резиденции в Межигорье путём злоупотребления служебным положением. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Такое решение даёт возможность начать процедуру экстрадиции бывшего главы государства, который сейчас находится в России, заявили в офисе генерального прокурора республики. Отменить постановление о заочном аресте, принятое Печерским районным судом Киева ещё в мае 2020 года, просили адвокаты политика. Однако жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.