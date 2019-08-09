Восемь человек пострадали, двое пропали без вести во время обрушения на строительной площадке, где возводилось трёхэтажное здание.
На место происшествия прибыли спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Многие раненые госпитализированы, сообщил новостной портал
Информации о состоянии пострадавших и тяжести травм пока не поступало. Также нет данных о причинах обрушения здания.
На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее News.ru писал, что жилой дом под Владимиром частично обрушился из-за хлопка газа.