Норвежские правоохранители расследуют стрельбу в исламском центре Аль-Нур в Осло как возможный теракт.

Мы расследуем это как попытку совершения теракта, — сказал представитель правоохранительных органов Руне Скьольд Reuters. Представитель полиции также заявил Би-би-си, что нападавший был им известен до нападения. Подозреваемый был известен...