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Стрелок в ФРГ не действовал по политическим или религиозным мотивам

20:16, 23 ноября 2020
Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Мужчина, устроивший минувшей ночью хаотичную стрельбу на улице в Германии, не действовал по политическим или религиозным мотивам. Основная версия — срыв на фоне проблем с личной жизнью.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Меккенхайм (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) мужчина устроил стрельбу, во время которой был ранен полицейский. Злоумышленника застрелили.

До сих пор нет никаких свидетельств того, что указывало бы, например, на политические, религиозные или другие мотивы, — цитирует ТАСС сообщение.

В прокуратуре сообщили, что мужчина был спортивным стрелком и имел разрешение на хранение оружия. В его квартире следователи нашли боеприпасы, мачете, несколько винтовок и пистолетов.Полиция считает, что он имел какие-либо проблемы в частной жизни.

Как писал NEWS.ru, ранее во Франции сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

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