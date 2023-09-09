Страны G20 поддержат борьбу с криминальными доходами в мире

Страны «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели приняли общую декларацию, где решили поддержать борьбу с криминальными доходами в мире и отмыванием денег. В том числе они будут содействовать работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Мероприятие проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мы подтверждаем нашу поддержку приумножения глобальных усилий по наложению арестов и изъятию криминальных доходов и возвращению их потерпевшим и странам <...>, включая поддержку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, — говорится в сообщении.

Кроме того, страны G20 планируют запустить Глобальную оперативную сеть антикоррупционных правоохранительных органов. Они также подтвердили важность разработки механизмов по снижению рисков, связанных с виртуальными активами.

Ранее страны «Большой двадцатки» решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Также лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений.