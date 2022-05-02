Сторонники оппозиционных сил Армении собрались на митинг в центре Еревана

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Сторонники оппозиции Армении собрались на массовый митинг на площади Франции в центре Еревана с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт портал News.am. 1 мая участники оппозиционной акции в Ереване начали блокировать улицы и устанавливать на площади палатки.

В Ереване на Площади Франции 2 мая проходит митинг движения Сопротивления, — сообщает портал.

Сторонники оппозиции собрались на площади Франции в Ереване 1 мая для проведения бессрочной забастовки. Организаторы акции подчёркивали, что все действия будут в рамках закона, и призывали граждан не поддаваться провокациям. 2 мая протестующие начали перекрывать центральные улицы армянской столицы, препятствуя движению транспорта.

Позднее полиция сообщила о разблокировке всех перекрёстков и задержании 244 участников протестов.