Столтенберг назвал НАТО региональным блоком с глобальными вызовами

https://static.news.ru/photo/ded7793a-3582-11eb-94ef-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: facebook.com/jensstoltenberg

НАТО была и остаётся региональным альянсом, но вызовы, с которыми она столкнулась, являются глобальными и всё более масштабными, что требует соответствующего подхода, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Чтобы защищать правила, основанные на международном порядке, защищать наши общие ценности, мы также должны усилить сотрудничество с нашими международными партнёрами — ближними и дальними <...>. От терроризма и изменения климата до усиления Китая и изменения глобального баланса сил. Чтобы противостоять этим вызовам, мы должны ещё более сплочённо работать, чем раньше, — отметил Столтенберг на открытии онлайн-мероприятия «НАТО-2030: адаптируясь в новом мире».

РФ обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на возросшее количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнёров, а также полётов разведывательной авиации вдоль рубежей РФ. Она добавила, что натовцы начали подтягивать к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, «натаскивают» на противостояние с Москвой во время совместных манёвров.

Представитель МИД РФ также напомнила, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях. Таким образом дипломат ответила на вопрос о якобы нарушении Кремлём суверенитета республики. Регион ещё до распада СССР вышел из состава Молдавии из опасения, что страна может присоединиться к Румынии на волне национализма. Попытки Молдавии вернуть Приднестровье не увенчались успехом, в 1992 году после вооружённого конфликта регион полностью отделился от страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и активно развёртывает силы в Черноморском регионе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса отметил, что объединение договорилось в дальнейшем укреплять взаимодействие с Украиной и Грузией. По его словам, НАТО отвечает на действия России зеркально, усиливая собственное присутствие в воздухе, на суше и в море.