https://static.news.ru/photo/4d022b42-30a9-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все страны — участницы Североатлантического альянса на экстренном заседании «выразили согласие, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие».

Кроме того, члены НАТО добавили, что Тегеран не должен разрабатывать ракеты, которые могут достичь европейской территории, передаёт ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс не принимал участия в ликвидации генерала Касема Сулеймани. Генсек НАТО добавил, что эта идея принадлежит Соединённым Штатам.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.