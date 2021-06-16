Столкновение миров: как прошла битва взглядов Путина и Байдена в Женеве

В среду, 16 июня, на вилле La Grange в Женеве началась встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политики пожали друг другу руки перед началом переговоров.

Согласно протоколу, Путин первым прибыл в Ла Гранж, поздоровался с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, а затем к ним присоединился Байден.

Любопытно, что галстуки российского и американского лидеров похожи на те, что были на них в 2011 году, когда они провели переговоры в первый раз.

Непосредственно перед началом дискуссий Путин и Байден обменялись любезностями, отметив полезность встречи. Затем лидеры государств о чём-то пошутили и рассмеялись.

Путин и Байден начали переговоры в узком составе. На них также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Путин и Лавров обошлись без блокнотов, тогда как их коллеги из Соединённых Штатов решили воспользоваться шпаргалками.

Как ожидается, переговоры продлятся около пяти часов.

О том, как проходит встреча лидеров России и США, — в фотогалерее NEWS.ru.

Женева в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Сергей Бобылев/ТАСС Женева в преддверии встречи президентов и США России Владимира Путина и Джо Байдена Михаил Метцель/ТАСС Президент США Джо Байден в своём автомобиле под названием «Зверь» после прибытия в Женеву по пути в отель «Интерконтиненталь» Björn Trotzki via www.imago-imag/Global Look Press Швейцария. Женева. На территории виллы Ла-Гранж в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена Михаил Метцель/ТАСС Вилла Ла-Гранж в Женеве, где проходит встреча президентов России и США Сергей Бобылев/ТАСС Швейцария. Женева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков около отеля Mandarin Oriental, где разместилась российская делегация Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева направо) https://t.me/MID_Russia Швейцария. Женева. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (справа налево) во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж Михаил Метцель/ТАСС Швейцария. Женева. Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж Михаил Метцель/ТАСС Швейцария. Женева. Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж Михаил Метцель/ТАСС