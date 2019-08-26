https://static.news.ru/photo/3117acf4-c849-11e9-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Chernov/Russian Look/Global Look Press

Мужчину, похожего на Стива Джобса, сфотографировали в Египте. Фото появилось на сайте Reddit, на ней запечатлён мужчина, точь-в-точь похожий на создателя корпорации Apple.

Герой снимка сидит на улице за столом с приятелями. На Стива Джобса похоже всё: волосы, борода, очки, вдобавок мужчина сидит в такой же задумчивой позе .

Известный изобретатель — «отец» компьютеров и смартфоном Apple. При жизни он всегда одевался скромно, но обладал определённым обаянием. Умер Джобс в 2011 году от рака поджелудочной железы. И после его смерти действительно ходили слухи, что с такими деньгами и технологиями он просто не мог умереть — либо он инсценировал кончину, либо сохранил свой мозг.

Ранее News.ru сообщал, что основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что бывший CEO Apple Стив Джобс мог превратить любую компанию в очень дорогую. Для этого, по словам бизнесмена, он «читал заклинания».