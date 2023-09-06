Стая акул напала на катамаран с россиянами в Австралии

Фото: shutterstock.com

В Австралии в акватории Кораллового моря стая акул напала на катамаран, на борту которого находились двое россиян и один француз, сообщает пресс-служба Австралийского управления морской безопасности (AMSA). Уточняется, что в результате столкновения были повреждены оба корпуса корабля. По предварительным данным, пострадавших нет.

AMSA отреагировало на зарегистрированный в России радиомаяк-указатель местоположения аварийной ситуации (EPIRB). <...> АРБ зарегистрирован на 9-метровом надувном катамаране «Тион» с тремя людьми на борту. <...> Оба корпуса судна были повреждены в результате нескольких нападений акул, — говорится в сообщении AMSA.

Отмечается, что в момент нападения акул судно вышло от берегов Вануату и направлялось в австралийский город Кэрнс. На место происшествия был направлен базирующийся в Кэрнсе спасательный самолет Challenger, который и спас экипаж катамарана.

8 июня сообщалось, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.

16 июня акула подплыла к берегу вблизи испанского города Аликанте и распугала посетителей пляжа. Животное довело одну из отдыхающих женщин до панической атаки. Очевидцы сняли произошедшее на видео.