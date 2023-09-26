Старьё под видом лучших танков: какие Abrams получил Киев на самом деле США поставили Украине старые, уязвимые модификации танков Abrams

Фото: defense.gov

Танк Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прибытии в страну танков Abrams и поблагодарил за это США. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее публично раскритиковал модель M1 Abrams, которую американцы решили прислать Киеву. По его мнению, в боевых действиях эти танки ненадежны. Пришлет ли Пентагон более новые Abrams на Украину — разбирался NEWS.ru.

Что известно о танках Abrams, переданных Киеву

В понедельник Зеленский написал о прибытии первых танков Abrams в своем Telegram-канале. «Хорошие новости. „Абрамсы“ уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — отметил президент.

За несколько часов до заявления главы Украины об этом же сообщила газета The New York Times. Издание не уточнило, сколько боевых машин получил Киев. Общее количество, о котором договаривались военные ведомства стран, — 31 танк.

«Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, сообщили два представителя Министерства обороны США, они прибыли на несколько месяцев раньше первоначальных оценок и как раз вовремя, чтобы Киев использовал их в контрнаступлении», — рассказали журналисты.

Еще в июле американская газета Politico со ссылкой на источники предсказывала, что поставки начнутся в сентябре, в августе техника должна была пройти модернизацию в Германии. 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что первые танки «скоро» поставят Украине. По его словам, в первой поставке Киев мог рассчитывать на 10 американских боевых машин.

21 сентября президент Джо Байден тоже пообещал, что Abrams поступят на Украину «на следующей неделе».

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что модели M1 Abrams предназначены для хорошо подготовленных операций, а в ходе обычных боевых действий танки долго не протянут.

В январе, когда в Вашингтоне приняли решение о поставках, речь шла о производстве для Украины 31 танка более новой версии — M1A2, на что могло уйти до двух лет. В итоге Штаты решили поскорее передать более старые версии — M1A1. Отмечается, что новые модели M1A2 имеют улучшенную систему наведения. Обе модели оснащены 120-мм пушкой. Abrams M1A2 SEP V3 считается лучшим танком в мире.

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Какой вид Abrams США поставили другим странам

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, M1A1 — экспортная версия, которую США уже передавали другим странам. «Американцы публично пообещали провести с ними специальную работу — на случай, если россиянам на Украине в качестве трофея достанется экземпляр танка. Чтобы мы не узнали их секреты, особенно касательно брони, в состав которой добавлен обедненный уран. Он повышает прочность этой брони», — поясняет Леонков.

Эксперт уточнил, что Штаты поставили Киеву «некую версию основного боевого танка, который по своим техническим характеристикам, видимо, соразмерен с нашим Т-72 первых модификаций».

«Именно эти версии участвовали в боях против армии Ирака в 1990 году, и тогда выяснилось, что Abrams не так уж неуязвимы», — напоминает собеседник.

В 2003 году, уже во второй иракской кампании США участвовала модель M1A2, но она не попадала в бои с иракскими Т-72, отметил Леонков.

«Их выпускали на поле боя только тогда, когда иракские танки советского производства уже были уничтожены иными средствами — прежде всего противотанковыми управляемыми ракетами. Таким образом Пентагон поддерживал репутацию „непобедимости“. Британцы также делали с Challenger 2. На сайте Минобороны Великобритании висела фотография этого танка с припиской, что он прошел все боевые кампании и остался цел, что демонстрирует мощь оружия Великобритании. Но выяснилось, что в зоне специальной военной операции (СВО) нет неуязвимого оружия. То же самое произойдет с Abrams», — считает Леонков.

Почему Leopard-2 горят вместо Abrams

США «давят» на своих немецких союзников по НАТО, которые отправляют Киеву танки Leopard-2 (прямого конкурента M1 Abrams). Эта техника оказалась не предназначенной для боевых действий на Украине: так, в минувшую субботу одна из таких моделей была уничтожена Вооруженными силами России (ВС РФ). Британские Challenger-2, которые до попадания на Украину не имели потерь, тоже не справляются.

Abrams уже доехали до Украины, но в боевых действиях пока не принимали участия. Вероятно, они сменят Leopard-2 и Challenger 2.

Фото: Filmbildfabrik via www.imago-ima/Global Look Press Танк Leopard

Как поведут себя Abrams осенью

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru напомнил, что Abrams — очень тяжелые машины, а значит, ВСУ вряд ли смогут эффективно использовать их в бою осенью, когда грунт размокнет из-за дождей.

«Чтобы танк выполнял свои функции, особенно Abrams, разработанный для боевых действий в составе экспедиционного корпуса, ему необходима полноценная огневая поддержка, очень мощная поддержка пехоты и авиации. Ничего этого у ВСУ нет. Даже если ВСУ попытаются использовать Abrams из засады, даже если на переднем крае они неожиданно откроют огонь, их все равно уничтожат», — убежден Матвийчук.

Такого же мнения придерживается и Леонков. «Американцы готовили подобные танки для Прибалтики. И они вели себя, мягко говоря, плохо — вязли в прибалтийских грунтах. В условиях украинского чернозема у такого рода оружия будет все еще хуже, потому что это тяжелый танк», — подчеркнул эксперт.

Почему США не поставят Киеву новые модели Abrams

Допустим, позднее дело дойдет до того, что США поставят для нужд ВСУ последнюю модификацию Abrams M1A2, говорит Леонков, — c броней из обедненного урана, которая, например, есть у армии Саудовской Аравии. Та вела бои против йеменских повстанцев — хуситов.

«Хуситы показали, что даже такая современная версия тоже вполне уничтожаема — в том числе с помощью старых советских РПГ. Кадры с Abrams, у которых отлетают башни, потому что взрывается боекомплект, обошли всю мировую печать», — напоминает эксперт.

В разговоре с NEWS.ru Леонков пояснил причину, по которой Вашингтон вряд ли в обозримом будущем поставит Киеву танки более новой версии M1A2. По его мнению, эти модели нужны самим американцам.

«На базе корпусов M1A2 они хотят создать некий американский аналог „Арматы“ под названием Abrams X. На их корпуса они поставят боевой модуль с пушкой 120-милиметровой. В башне также будет располагаться и автомат заряжения», — сказал Леонков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Танки Abrams

Как именно Abrams будут участвовать в бою против ВС РФ

Леонков предполагает, что в зоне СВО Abrams, как и Challenger-2, не станут участвовать в атаках, а будут вести огонь из закрытых огневых позиций.

«То есть с максимальной дистанции, насколько им позволяет боекомплект активных реактивных снарядов. Это будет такое точное танковое снайперское оружие. Дистанция применения его снарядов — 8–10 километров. Однако такая же дистанция, на которой работают беспилотники. Они могут выдавать нашим войскам информацию по этим танкам, как бы украинцы их ни прятали. А это значит, по Abrams тоже будет применено высокоточное противотанковое оружие либо авиационного, либо наземного базирования», — уверен Леонков.

По его мнению, подбить американские танки вполне реально такими российскими противотанковыми комплексами, как «Корнет» и «Штурм», либо противотанковой ракетой «Атака» с вертолетов.

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