Военэксперт объяснил, почему США не поставят Украине новые модели Abrams Военэксперт Леонков: в США создают аналог танка «Армата» на базе Abrams M1A2

Фото: Karolis Kavolelis via www.imago-/Global Look Press

Танк Abrams

Вашингтон не поставит Киеву танки M1 Abrams более новой версии M1A2, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его информации, именно эти модели американцы будут использовать для создания аналога российского танка Т-14 «Армата».

На базе корпусов M1A2 они хотят создать некий американский аналог «Арматы» под названием Abrams X. На их корпуса они поставят боевой модуль с пушкой 120-мм. В башне также будет располагаться и автомат заряжения, — сказал Леонков.

Он добавил, что производство танков модели Abrams M1A2 располагалось в штате Иллинойс. Эксперт считает, что именно по этой причине американцы не станут размениваться боевыми машинами ради помощи Украине.

Сегодня стало известно, что на Украину поступили первые танки M1 Abrams американского производства. Эту информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил Вашингтон за выполнение обещания по поставке бронетехники. В ближайшие месяцы, как уточняют американские журналисты, поставки продолжатся. В общей сложности Украине передадут 31 машину.