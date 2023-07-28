США поставят Украине Abrams: успеет ли тяжелый танк помочь «контрнаступу» Вашингтон поставит старую модель M1A1. Зачем Киеву тяжелая и несовременная техника Штатов

Фото: defense.gov

Американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что поставки танков Abrams на Украину начнутся уже в сентябре. В августе военная техника должна пройти модернизацию в Германии, поэтому Киев не сможет получить их летом. Ранее Украина хотела использовать Abrams при контрнаступлении, поэтому торопила США. Способен ли этот знаменитый танк изменить расклад сил в зоне СВО, в чем его слабости и как Киев добился поставок этих машин — в материале NEWS.ru.

Какую модель танков Abrams поставят Киеву

Власти США намерены прислать первую партию танков Abrams — 31 машину — Украине уже в сентябре, сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на источники. В статье отмечается, что администрация Джо Байдена хочет доставить Киеву как можно больше техники и вооружений не только для помощи в летнем контрнаступлении, но и на перспективу — для долгосрочного укрепления обороноспособности страны. Авторы указывают, что Abrams добавят «смертоносное измерение в арсенал Украины».

Издание уточняет, что в августе Вашингтон отправит несколько Abrams сперва в Германию. Там танки модернизируют. После этого в сентябре первая партия техники отправится на Украину, — от 6 до 8 танков. Всего Вашингтон обещал Киеву 31 танк.

По данным газеты, США намерены передать Украине старые модели М1А1 вместо современной версии А2. В Штатах опасаются попадания современной техники в руки России. С поставляемых Киеву машин уберут все «чувствительные технологии», в том числе секретную броню из обедненного урана.

Смогут ли танки Abrams помочь Украине в боях

Президент Украины Владимир Зеленский просил эти танки в расчете на летнее наступление. Еще в январе в интервью британскому телеканалу Sky News он выражал опасение, что прибытие Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым. Тогда глава Украины требовал «сразу 300–500 машин».

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что у американских танков есть один существенный недостаток — масса. Средний вес наших танков — 46 тонн, а Abrams весят около 65. По словам эксперта, при таких характеристиках американец рискует увязнуть в грунте после дождя.

«Опорная поверхность для гусеницы примерно одинакова у наших танков и у американских, — у последних чуть длиннее. Но у них несоразмерно более высокий вес, из-за чего Abrams создает большее давление на грунт. Из-за этого они могут оказаться в неудобном положении», — полагает Суконкин.

Фото: defense.gov Парк бронетехники ВСУ пополнят Abrams

Его слова подтверждаются фактами: например, после закупки 54 танков Abrams Румынии пришлось специально заняться модернизацией своей автодорожной сети, — чтобы обеспечить передвижение этой тяжелой техники.

Суконкин не исключает, что в итоге США вообще запретят Украине применять танки Abrams в боях.

«Лондон уже запретил Киеву использовать танки Challenger на поле боя. Вероятно, США поступят так же, чтобы не нести репутационных потерь: чтобы после боя в прессе не появились фотографии и видеозаписи с уничтоженными танками. Мы видели, как украинцы ставили на разрекламированные „Леопарды“ свою динамическую защиту, поскольку пришли к выводу, что в поставляемом виде немецкие машины не защищают от российских противотанковых средств», — пояснил Суконкин.

Почему танки Abrams устарели

«Прибытие этих танков на фронт ничего не поменяет, потому что Abrams даже с точки зрения самих американских властей — устаревший танк. Как и Challenger, который вообще — архаика с нарезным стволом и раздельным картузным заряжанием», — говорит военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, у Abrams нет автомата заряжания. «Нет совмещения управлением стрельбой, то есть нельзя стрелять с командирского пульта. Нет и динамической защиты (навесные блоки с небольшими зарядами взрывчатки, которые отводят или ослабляют удар снаряда встречным взрывом. — NEWS.ru), а без нее в современном бою делать нечего», — отметил Артамонов.

Боевой силуэт Abrams на полметра выше, чем у основных российских танков, добавляет собеседник. «Он тяжелый, неповоротливый на наших почвах и слишком заметный», — сказал Артамонов.

По его словам, есть и еще один очень существенный недостаток. «Чтобы совсем „добить“ портрет: Abrams работает на авиационном керосине. То ли перепутали, когда создавали, танк с самолетом, то ли заказ там кто-то не тот получил... Чистого авиационного керосина на наших просторах в нужных количествах добыть трудно, это очень дорого. А от любой грязи и примеси в топливе Abrams выходит из строя», — пояснил эксперт.

Фото: defense.gov

Как долго Украина просила у США танки Abrams

Украина начала просить танки у США с самого начала СВО. В апреле 2022 года, когда в Киев прибыли главы Госдепа и Пентагона Энтони Блинкен и Ллойд Остин, украинские СМИ сообщили, что США якобы приступают к подготовке отправки Abrams. Но на самом деле первые танки Киев получил только осенью, причем от Варшавы — 200 бронемашин советского образца. США с поставками танков не спешили.

В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев запрашивает Abrams «на каждой международной встрече и во время каждого контакта с США — как на уровне президента Владимира Зеленского, так и на уровне главы офиса президента Андрея Ермака и на уровне МИД». Разговоры о бронемашинах двигаются, но «со скоростью танка», добавил министр.

Но Штаты медлили до конца января 2023 года. Только 25 числа президент США Джо Байден пообещал передать танки, а именно — 31 машину M1 Abrams. По его словам, доставка на Украину «займет время».

В апреле американская компания General Dynamics Land Systems, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники, заключила контракт с Пентагоном на $27 млн, — на строительство танков Abrams для Украины.

В мае, выступая в Конгрессе, Ллойд Остин отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени». Также американцы подчеркнули, что около 200 военнослужащих ВСУ до конца лета завершат обучение управлению по управлению M1A1 Abrams.

Какие у танков Abrams недостатки

Abrams считается основным боевым танком США. Он был разработан в конце 1970-х годов, серийно выпускается с 1980 года (в то время основным боевым танком в СССР был Т-72. — NEWS.ru). На момент создания отличался новшествами: компьютерным управлением ведения огня, изолированным отсеком боеприпасов с вышибными панелями для защиты экипажа при детонации снарядов — в случае их попадания в отсек. В броне был использован обедненный уран, повышающий прочность.

Первые модификации М1 и М1А1 применялась в операции «Буря в пустыне» (удары по Ираку. — NEWS.ru) в 1991 году. По данным армии США, всего в ходе войны было подбито 23 Abrams, из которых девять были полностью уничтожены. При этом большинство поражались минами или противотанковыми комплексами — ударом в борт. Были выявлены недостатки в работе двигателя и ходовой части, особенно — поломки из-за загрязнения.

Фото: defense.gov

Затем модификации М1А2 участвовали в войне в Ираке, в Афганистане, а также применялись войсками Саудовской Аравии в ходе вторжения в Йемен. Во время этих вооруженных конфликтов были зафиксированы поражения Abrams противотанковыми комплексами российского производства «Малютка», «Конкурс», «Фагот», а также гранатометом РПГ-7.

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