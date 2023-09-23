ВС РФ уничтожили Leopard с немецким экипажем: выжили ли они, как это было

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Разведчики Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем в зоне спецоперации, сообщил командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда. Как российские бойцы смогли подбить технику противника?

Как был подбит танк Leopard с немцами

По словам командира разведывательной группы, как только удалось остановить штурм бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), то сразу же был уничтожен немецкий танк Leopard при помощи противотанковой управляемой ракеты.

«Когда мы остановили их очередной „мясной“ штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — NEWS.ru) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять „языка“. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать „нихт шиссен“ (не стреляйте. — NEWS.ru)», — рассказал Легенда.

Какую информацию удалось добыть у немецкого экипажа

Российский боец пояснил, что пока немецкому солдату оказывали медицинскую помощь, он назвал свою бригаду и место ее дислокации, а также несколько раз повторил, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.

Легенда подчеркнул, что был удивлен, увидев немецкого солдата в танке. По его словам, российские военные могут уничтожать технику противника, даже если ей управляют иностранные специалисты.

«Итог будет один: немецкие танки будут гореть, и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут „америкосы“», — сказал разведчик.

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Где еще был недавно уничтожен немецкий Leopard

Бойцы Западной группировки войск нанесли удар по немецкому танку Leopard на территории Луганской Народной Республики, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Барражирующий боеприпас обездвижил машину противника в районе н. п. Стельмаховка ЛНР. С мест сообщают, что танк сел на брюхо, а украинский экипаж ретировался, понимая, что „Леопард“ все равно будет уничтожен», — написал он.

Автор Telegram-канала «НАТОптыш» утверждает, что немецкая машина просто не смогла пересечь поле, застряв в грязи, и стала целью номер один для Вооруженных сил России.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Немецкий боевой танк Leopard

«Экипаж танка, понимая, что немецкая машина является мишенью № 1 для российских войск, незамедлительно сбежал из танка и оставил его погибать. Этим сразу же воспользовались наши гвардейцы, которые точным попаданием „Ланцета“ поразили немецкий „автопром“. Теперь Западная группировка войск, как и ее коллеги с Запорожского направления, открыли счет уничтоженных западных танков. Ждем „Абрамсы“!» — говорится в публикации.

Отметим, что 22 сентября власти Канады пообещали выделить Украине $482 млн в ближайшие годы и передать танки Leopard 2 в рамках военной помощи, а также ввести новые санкции в отношении России.

«Федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи на 650 млн [канадских] долларов (около 482 млн долларов США. — NEWS.ru) на ближайшие годы. В рамках этой суммы Канада передаст Киеву больше танков Leopard 2», — говорилось в сообщении.

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