ВСУ хотят захватить Токмак: что известно о городе, почему важен для ВС РФ

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что осенняя распутица не остановит контрнаступление ВСУ, главной целью которого является город Токмак. Что известно о данном населенном пункте?

Какие цели ставят ВСУ в контрнаступлении

По словам Тарнавского, погода не сыграет большой роли в продвижении украинских войск.

«Учитывая, как мы продвигаемся вперед, в основном без техники, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление», — отметил командующий группой войск «Таврия».

Также он уверен, что прорыв обороны Вооруженных сил России может произойти, если ВСУ удастся взять Токмак.

«Токмак — это цель-минимум. Главная цель — добраться до наших государственных границ. Я думаю, полный прорыв российской обороны произойдет после Токмака. На данный момент русские рассчитывают на глубину своей линии обороны там», — заявил Тарнавский.

Что известно о городе Токмак

Токмак — город в Запорожской области, расположенный на берегу реки Токма. Население до боевых действий составляло около 30 000 тысяч человек.

В городе есть станция Большой Токмак, которая находится на железнодорожном направлении Луганск — Токмак — Мелитополь — Симферополь.

Данный населенный пункт важен для ВС РФ, так как является логистическим хабом из-за наличия железной дороги, которая выступает частью сухопутного коридора в Крым.

Кто приказал Киеву начать наступление на Токмак

24 августа газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, где говорилось о том, что руководство США и Украины обсуждают планы «возрождения медленного наступления ВСУ». По информации журналистов, американская сторона призывает украинское командование сосредоточить удар по направлению к Токмаку, а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Артемовска.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Также, по данным американской газеты, на военных европейских базах батальоны армии Украины несколько месяцев обучались совместному использованию артиллерии, механизированных частей и пехоты при выполнении одной боевой задачи для прорыва российской обороны.

Как ВСУ наносят удары по Токмаку

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 22 сентября сообщил, что средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Токмаку в Запорожской области. Данные о погибших не поступали.

21 сентября в Министерстве обороны России заявили, что за сутки было сбито рекордное количество украинских дронов системами противовоздушной обороны страны. По данным ведомства, силы ПВО уничтожили 75 БПЛА, а также перехватили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. В МО РФ уточнили, что украинские дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Збурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

16 сентября администрация Запорожской области сообщила, что ВСУ нанесли удар по окраине города.

«В 11:15 по московскому времени боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по „ореховской“ дорожной развилке», — рассказали в администрации.

Уточнялось, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал.

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