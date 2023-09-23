«Уже всем понятно»: в Крыму убеждены в провале контранступления ВСУ Константинов: распиаренная Киевом стратегия контранступления не сработала

Фото: МО Украины

Распиаренное Украиной контрнаступление потерпело провал, и это уже стало всем очевидно, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, для Киева это плохая история, которая точно не приведет к какому-то значимому успеху.

Стратегия, согласно которой Украина должна была существенно улучшить свои позиции в результате заранее распиаренного контрнаступления, очевидно, не сработала. Думаю, уже всем понятно, что в рамках этой стратегии не будет какого-то зримого успеха, который им можно было бы выдать за победу. Для них это плохая история, — заявил Константинов.

Западные союзники Украины начали процесс переосмысления и разработки планов, добавил он. Константинов считает, что этим можно объяснить «стратегическую паузу».

На фоне общей утомленности от украинского кризиса, обострения внутриполитических, межрегиональных и глобальных проблем затягивание конфликта должно иметь какой-то смысл, какую-то позитивную для Запада перспективу, — считает политик.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон недоволен потерей наиболее ресурсных регионов на востоке Украины. По его словам, США дали понять Киеву, что утратили интернет к конфликту, поэтому военная помощь не будет оказываться в прежнем объеме.