Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему в США недовольны ситуацией в зоне СВО Экс-аналитик ЦРУ: США не устраивает, что Киев потерял богатые регионы

Фото: МО Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США продемонстрировал, что Вашингтон недоволен потерей наиболее ресурсных регионов на востоке Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру. Он предположил, что власти США дали Зеленскому понять, что утратили интерес к украинскому вопросу и не могут в дальнейшем в том же объеме оказывать военную помощь.

Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать, — заявил Джонсон.

Ранее Джонсон предполагал, что в октябре ВСУ не смогут продолжить контрнаступление. С изменением погоды мобильность войск сократится, что еще больше усложнит наступление. По его словам, за лето ВСУ потеряли порядка 77 тысяч бойцов.

До этого бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявлял, что не существует оружия, которое могло бы изменить ситуацию и переломить ход конфликта на Украине. При этом он заявлял, что страны Запада все равно должны продолжать оказывать поддержку Киеву. Он также выразил надежду, что союзника Киева будут поставлять оружие ВСУ в рамках следующего этапа наступления, когда закончится пауза из-за погодных условий.