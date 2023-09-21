ВС РФ сбили рекордное число дронов ВСУ: новости СВО на вечер 21 сентября Последние новости об СВО

Фото: МО РФ

В Минобороны России сообщили о рекордном количестве сбитых за сутки украинских дронов системами противовоздушной обороны страны. По данным ведомства, силы ПВО уничтожили 75 БПЛА, а также перехватили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Системы противовоздушной обороны также сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

В министерстве уточнили, что украинские дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Збурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что попытка ВСУ устроить массовый налет БПЛА на Крым, а также на Курскую, Белгородскую и Брянскую области связана с провальной для Украины Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. Он предположил, что Киев решил выместить зло на полуострове и приграничных регионах РФ.

Фото: МО Украины

Полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о планах Украины создать ударные группы для окружения Вооруженных сил России на Купянском направлении. По его словам, всего планируется создать два подразделения для решения этой задачи. Они могут атаковать российские позиции с флангов, взяв военнослужащих в полукольцо, считает он.

Марочко позднее сообщил о ликвидации Вооруженными силами РФ склада боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Склад был обнаружен аэроразведкой, затем по нему был нанесен удар.

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий утром 21 сентября сообщил о взрывах в Дрогобычском районе. Других подробностей он не привел.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные подлежат ротации наравне с другими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции. Ротация в российской армии осуществляется на уровне подразделений и частей под руководством непосредственных командиров и начальников военнослужащих, добавил он.

В Погарском районе Брянской области власти ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ, сообщает Telegram-канал SHOT. В регионе усилили меры безопасности. Канал отмечает, что режим начал действовать в 18:00 мск 20 сентября.

Вооруженные силы Украины обстреляли из танка Чаусовское сельское поселение в Погарском районе Брянской области, сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок. Пострадало имущество граждан. Губернатор Брянской области Александр Богомаз не подтвердил информацию об обстреле населенного пункта.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео авиаударов истребителей Су-34 по пунктам временного размещения ВСУ на Херсонском направлении. На кадрах видно, что позиции украинских военных были уничтожены прямым попаданием.

В Сети появились кадры с последствиями ночных ударов по Киеву. По данным Telegram-каналов, были обстреляны склады с вооружением, а также промышленный объект в городе Белая Церковь.

Военкор Александр Коц опубликовал фотографии с последствиями удара по гостинице в Черкассах. Он уточнил, что она служила местом дислокации иностранных наемников. На опубликованных кадрах можно заметить разрушенную постройку, поврежденные автомобили и сотрудников экстренных служб.

Липовой сообщил, что в ночь на 21 сентября Украина подверглась массированному ракетному удару, целями которого стали заводы по ремонту военной техники и переоборудованные под военные нужды предприятия. По его словам, атаке подверглись и лагеря подготовки бойцов ВСУ.

Фото: МЧС Украины

В Министерстве обороны РФ сообщили об ударах по центрам подготовки украинских диверсантов и пунктам радиотехнической разведки. Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина никогда не получит американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Он отметил, что пилотам ВСУ потребуется минимум четыре-пять лет для обучения полетам на F-35.

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