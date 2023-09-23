Ответ за Севастополь, удары по Украине: что пишут военкоры 23 сентября

Фото: МО РФ

Ответ Москвы за Севастополь, удары по Украине, территориальная целостность РФ, обстановка под Угледаром, у Марьинки и Работино, уроки корейской войны — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, какую цель вчера поразили ВС РФ в Кременчуге

«22 сентября 2023 года российские войска нанесли удар по Кременчугу. Пока украинские власти призывали граждан не подходить к месту удара, в чатах говорили о том, что прилетело по парку аттракционов. Колесо обозрения действительно располагалось неподалеку, но тот район зацепило ударной волной. По адресу: улица Гоголя, 2, в открытых источниках фигурирует некий онкологический диспансер, который был развернут на базе бывшего военного госпиталя и закрыт в 2008 году. Еще в 2014–2015 годах госпиталь привели в порядок, в 2016 году обновили бункер и подземные коммуникации, а на снимках от 2018 года спокойно обнаруживалась военная техника на территории», — отметили авторы канала.

Источник сообщил, что в госпитале проходили восстановление и реабилитацию члены украинских подразделений перед возвращением на фронт.

«По ним и прилетело. Говорить о том, что это ответ за Севастополь, несколько некорректно, потому что военные госпитали и больницы являются не менее значимой целью, чем штабы и склады. Ровно год назад мы поднимали тему оправданности ударов по больницам в Николаеве и Харьковской области, подобные акции резко снижают возможности ВСУ по восстановлению боеспособности. О каких-то душевных терзаниях или конвенциях говорить нынче не приходится: украинцев гибель гражданского населения России вообще не волнует, а правозащитники работают только на благо украинской пропаганды, всячески прощая им то, что непростительно нам», — добавил «Рыбарь». Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Юрий Котенок предоставил информацию об ударах по Украине минувшей ночью

«Серия взрывов в Одесской области. В районе Затоки ракетный прилет по инфраструктурному объекту. Кроме целей в районе одесской Затоки, по которым отработали ракетами „Оникс“, ночью были нанесены удары по Запорожью и Днепропетровской области. Там преимущественно действовали „Герани“. Местные власти подтверждают поражение как минимум одного объекта критической инфраструктуры», — заявил военкор. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Фото: МО РФ

Александр Ходаковский объяснил, почему Россия не может отдавать свои территории

«Что такое территориальная целостность? Почему даже кусочек Курил мы не вправе отдать и как это сочетается с нашей политикой по Украине, у которой мы уже забрали кусок территории и останавливаться не собираемся? Я не берусь судить, насколько я подтасовываю или нет факты под угодную мне позицию, разбирайтесь сами. Но я думаю вот так: Россия прирастала территориями за счет собственных усилий. Воевала, покоряла местные племена Сибири, толкалась с китайцами за южносибирские просторы, билась с турками за свой европейский юг и со скандинавами — за свой европейский север. Никто ничего России не давал просто так и не пахал за Россию на ее благо. Каждая пядь русской земли полита потом и кровью русских людей — и это определяет территориальную целостность более, чем условные границы», — написал он.

WarGonzo рассказал о текущей обстановке под Угледаром и у Марьинки

«На Угледарском участке ВС РФ на данный момент перехватили инициативу. ЛБС без изменений. Но российские войска атаковали ВСУ со стороны Никольского. Ранее этот участок дремал. Под ударами украинские подразделения в Старомайорском, Урожайном, Золотой Ниве и Угледаре. Российские — в Приютном, Заветном Желании, Старомлыновке, Новодонецком и Новомайорском. На Донецком фронте ВС РФ продолжили штурмовые действия в Марьинке и после паузы возобновили на подступах к городу Красногоровка. Под обстрелами ВСУ в Екатериновке, Победе, Невельском, Авдеевке, Архангельском и Северном (населенный пункт к северо-западу от Горловки). ВС РФ — в Донецке», — сообщил источник. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Фото: МО РФ

Илья Крамник: «Про атаки на Севастополь и в целом»

«Пока разведывательная авиация НАТО не начнет нести боевые потери в зоне конфликта, чудеса высокой точности и скоординированности атак противника на южном фронте будут продолжаться. В пору корейской войны и 10 лет после нее, а у нас сейчас по уровню бардака и общего невменоза в отношениях Москвы и Вашингтона в целом именно этот, докарибский период, большие самолеты, забредшие не туда, валили только в путь», — написал военный журналист.

«Архангел спецназа Z» рассказал про текущую ситуацию у Работино

«ВСУ предприняли попытку подойти и закрепиться на наших позициях на севере Новопрокопивки. Уничтожено 2 Bradley и бежавший личный состав. ВСУ усиливают штурмовые действия, чаще производят накаты и несут при этом огромные потери. У Вербового десантники не дают противнику подойти, все попытки штурмовых действий ВСУ пресекаются», — отметил источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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