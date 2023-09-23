Военкор сообщил о взятии Клещеевки российскими войсками Военкор Руденко завил, что ВС России взяли село Клещеевка

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в Telegram-канале о взятии российскими войсками села Клещеевка. Он опубликовал видео с телами убитых украинских военных, которые, по словам военкора, участвовали в очередном «мясном штурме» позиций российских войск.

Клещеевка за нами, все атаки отбиваем, крушим нацистов пачками,— написал военкор.

Ранее Руденко показал кадры уничтожения скоплений бойцов ВСУ в районе Клещеевки. Он отметил, что украинские войска несут огромные потери, но Киев внушает жителям страны, что все не так плохо.

О потерях ВСУ ранее рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, ситуация в районе Клещеевки устойчивая и контролируется российскими военными. Он добавил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о полном контроле ВСУ над Клещеевкой не соответствуют действительности. Алаудинов пояснил, что украинские войска смогли зацепиться только за часть населенного пункта, заняв некоторые высоты.